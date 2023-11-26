الخصاونة: 90% نسبة تغطية النفقات من الإيرادات المحلية في موازنة 2024

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن نسبة تغطية النفقات من الإيرادات المحلية تصل إلى 90% في مشروع الموازنة العامة للعام 2024 الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب، معتبرا أنها "نسبة عالية".

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وأوضح الخصاونة "منذ 6-7 سنوات نعمل على الوصول للاعتماد على الذات، وتدريجيا استطعنا أن نحقق الكثير من المستهدفات المرتبطة بالاعتماد على الذات".



وأشار إلى أن "نسبة تغطيتنا في مشروع الموازنة العامة الذي أرسلناه لمجلس النواب، فيما يتعلق بنفقاتنا العامة من إيراداتنا المحلية 90%"، علما بأنها "كانت 79% قبل 3 سنوات".



وتحدث الخصاونة عن "سعي وأمل عبر مسيرة سنوات مقبلة أن تصل هذه النسبة إلى 100% لأنها توفر لك اعتمادا كاملا وحقيقيا على الذات".



وتمثل المساعدات الدولية 2-3% من الدخل المتأتي للأردن، وفق الخصاونة الذي لفت النظر إلى "وهم بأن (المساعدات الدولية) تشكل جل" الدخل الأردني.



وتحدث الخصاونة عن عجز في الموازنة يمثل الفارق بين النفقات والإيرادات يصل إلى نحو ملياري دينار، مشيرا إلى "اضطرار المملكة للاقتراض حتى تستطيع تغطية نفقاتها" التي تشكل فاتورة الرواتب والتعاقدات 61% منها، فيما تشكل خدمة الدين 18% منها.