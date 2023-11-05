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الأحد، 05-11-2023 11:21 م

الصفدي: إسرائيل تستخدم المدنيين في غزة كأهداف بشرية

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن الاحتياجات في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ نحو شهر تتزايد، مشيرا إلى أن كمية الإمدادات: "حتى لو زادت 300% فستبقى ضئيلة للغاية".اضافة اعلان


وأوضح الصفدي في مقابلة مع قناة بي بي سي: "حتى لو زادت كمية الإمدادات بنسبة 300% عما تحصل عليه غزة الآن فستبقى ضئيلة للغاية مقارنة بالاحتياجات المتزايدة لجميع السكان الذين تعرضوا للحصار والقصف والطرد من منازلهم".

وأشار إلى أن "رواية الدرع البشري غير مقبولة" لافتا النظر إلى أن "إسرائيل تستخدم المدنيين كأهداف بشرية".

وتطرق الصفدي إلى حديث وزير إسرائيلي الذي قال، إن "على إسرائيل أن تقصف سكان غزة بالأسلحة النووية" مشيرا إلى أنه "لم يصدر أي كلمة من المجتمع الدولي ضد ذلك التصريح".

 




 

 


 

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