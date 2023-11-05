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الأحد، 05-11-2023 05:36 م

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

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الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة في القدس لمدَّة سنتين، برئاسة الشَّيخ عبد العظيم سلهب.

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وضمَّ المجلس في عضويَّته كلّاً من: مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشَّيخ محمَّد عزَّام الخطيب التَّميمي (نائباً للرَّئيس)، والمهندس عدنان الحسيني، والدكتور هاني عابدين، والشَّيخ عكرمة صبري، والشَّيخ محمَّد أحمد حسين، والشَّيخ واصف البكري، والشَّيخ يوسف أبو سنينة، والدكتور مصطفى أبو صوي، والدكتور وصفي كيلاني، والدكتور محمَّد مهدي عبدالهادي، والدكتور عماد أبو كشك، والدكتور "محمَّد إبراهيم" ناصر الدِّين، والشَّيخ محمَّد سرندح، والمهندس بسَّام خليل الحلَّاق، ويوسف الدَّجاني، والمحامي فهد الشّويكي، وخليل العسلي، وعلاء سلهب، والمهندس محمَّد نسيبة، والمحامي نزيه العلمي، والدكتور محمَّد قطب، ووائل جمال عمر، و"محمَّد شاهين" أشهب (مقرِّراً للمجلس).


على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبو ظبي التَّنمويَّة القابضة، لإنشاء شركة صندوق استثماري في الأردن.


وتأتي مذكَّرة التَّفاهم نظراً لاهتمام شركة أبو ظبي التَّنمويَّة القابضة بتأسيس شركة صندوق استثمار؛ بهدف الاستثمار في مشاريع لها في المملكة، وفقاً لأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني.


كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة الاستثمار ونظيرتها في دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، بشأن التَّعاون في مجال الاستثمار.


وتأتي مذكَّرة التَّفاهم لغايات إنشاء إطار عمل للتَّعاون الاستثماري في مجالات البنية التحتيَّة والتَّطوير وغيرها من مجالات الاستثمار الأخرى، بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعرفة الفنيَّة والمشورة والمهارات والخبرات.


وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكَّرة تفاهم في مجال الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر بين وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وشركتيّ (Amarenco Invest In RE. Generation) الفرنسية و(H2 Global Energy) الإماراتيَّة.

 




 

 


 

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