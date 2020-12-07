الدفاع المدني ينقذ شخصاً تدهورت مركبته في منحدر

الوكيل الاخباري -

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تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني عجلون مع حادث تدهور مركبة وسقوطها في وادي بالقرب من كلية عجلون الجامعية ، نتج عنه إصابة شخص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .وعملت فرق الدفاع المدني على بذل جهود مضنية نظرا لطبيعة المنطقة التي تدهورت فيها المركبة والتي تتصف بالتضاريس الوعرة والحادة لكن سرعة استجابة فرق الدفاع المدني والتي وصلت إلى موقع الحادث بسرعة فائقة.وقامت فرق الدفاع المدني بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقله إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري ووصفت حالته العامة بالمتوسطة.