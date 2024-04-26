تربية الكرك تفتتح كرنفال الوسائل التعليمية للبرنامج الوطني للتدخلات العلاجية

الوكيل الإخباري-

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افتتح مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك، سامر المجالي، أمس الخميس، في مدرسة المرج الأساسية المختلطة كرنفال الوسائل التعليمية للبرنامج الوطني للتدخلات العلاجية الذي نظمه معلمو اللغة العربية والرياضيات في شبكة مدارس المرج والكرك.وأكد المجالي، خلال الافتتاح، حرص المديرية واهتمامها الكبيرين بتنمية القدرات لدى الطلبة من خلال ربط الجانب النظري بالعملي، وتوضيح المفاهيم بطريقة تفاعلية، واستخدام الألعاب التي تسهم في نمو الذاكرة والتفكير والإدراك لدى الطلبة.وثمن الجهود الكبيرة لجميع المدارس المشاركة في البرنامج، مشيداً بتحفيز الطلبة على إيصال الرسالة التربوية بكل الطرق الحديثة، وأشاد بجهود جميع القائمين على تنظيم البرنامج الذي ساهم في تحقيق الكثير من الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة.واشتمل المعرض على مجسمات ولوحات وقصص نجاح للطلبة، وعروض تقديمية ومسرحية ومناظرة حوارية بين الطلبة حول أهمية البرنامج الوطني للتدخلات العلاجية، بالإضافة إلى أفكار إبداعية مصنوعة من خامات البيئة التي تم توظيفها لعمل المجسمات بشكل مشوق للطلبة.وحضر الافتتاح مدير الشؤون التعليمية نضال الفتينات، ورئيس قسم الإشراف التربوي الدكتور فايز العمرو، ورئيس المجلس التربوي الدكتور نايف المحادين، وعدد من رؤساء الأقسام ومشرفي اللغة العربية والرياضيات في المديرية، وعدد من أولياء أمور الطلبة وأبناء المجتمع المحلي.