السبت 20-02-2021
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السبت، 20-02-2021 12:32 ص

الدوريات الخارجية تقدم كل ما بوسعها خلال المنخفض وجاهزة لتقديم المزيد

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الوكيل الاخباري - قالت ادارة الدوريات الخارجية ان كوادرها العاملة في الميدان تعاملت مع عدد كبير من الملاحظات كان ابرزها :

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- تم التعامل مع حالات تطاير أتربة ورياح شديدة وتحذيرات المسير على الطريق العام في منطقة وادي عربه والعقبه .


- غبار كثيف وانعدام لمدى الرؤية في منطقة الازرق وقطع للسير لغاية حدود العمري لمدة ساعات طويلة وبفضل الله لم تقع حوادث على الطريق المذكور وتوزيع كمامات على السائقين بسبب الغبار حفاظا على سلامتهم .



- تم التعامل مع حالات الانجماد واغلاق السير في منطقة رأس النقب .


- انقطاع لأسلاك كهرباء ووقوعها على الطريق وتشكيلها لخطر المسير في منطقتي ارحاب / بلعما ومنطقة ثغرة عصفور .


- مساعدة مجموعة من المركبات العالقة في منطقة شارع الاردن وطريق اربد عمان .


- تم التعامل مع حوادث سير للشاحنات الكبيرة على الطريق الصحراوي وشكلت اعاقات للمسير .


- تم التعامل مع جميع البلاغات التي تم تلقيها عبر هواتف الادارة في غرفة العمليات وتقديم المساعدة اللازمة .


 




 

 


 

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