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السبت، 02-09-2023 03:52 م

الزراعة تكشف عن السعر المتوقع لتنكة زيت الزيتون

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الزراعة سعر تنكة زيت الزيتون المحلي للعام الحالي.

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وقالت الوزارة إن سعر التنكة لا يقل عن 85 دينارا، داعية المواطنين إلى شراء الزيت من الأماكن الموثوقة مثل معاصر الزيتون والمزارعين والمراكز التجارية المرخصة ومن خلال الحملة الوطنية لتسويق زيت الزيتون الأردني التي تنفذها نقابة أصحاب المعاصر سنويا وكذلك مهرجان الزيتون السنوي الذي تقيمه وزارة الزراعة في شهر تشرين ثاني من كل عام.

 

وأضافت أنها تابعت بعض الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تروج لبيع زيت زيتون محلي بأسعار منخفضة لا تغطي تكاليفه الحقيقية ومشكوك بجودتها كونها قد تكون مغشوشة بزيوت نباتية أخرى أو منتهية الصلاحية أو مضاف اليها مواد كيميائية مسرطنة وأصباغ ونكهات تشكل ضررًا على صحة مستهلكيها جراء تعرضها لوسائل الغش المختلفة ناهيك عما تسببه هذه الإعلانات من تضليل وغبن وتدليس للمستهلكين.

 

وأكدت الوزارة أنها تعمل حاليا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على رصد هذه الصفحات ومن يقف خلفها وسيتم متابعتهم قضائيا وفق الأطر الرسمية.

 




 

 


 

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