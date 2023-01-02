الزراعة: كميات صادرات الخضار والفواكه لم تنخفض

الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، اليوم الاثنين، إن كمية صادرات الخضار والفواكه بقيت ضمن معدلاتها الطبيعية ولا انخفاض بها.

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وبين المجالي، رداً على ما يشاع عن تكدس كميات من الخضار والفواكه في السوق المركزي بسبب انخفاض الصادرات، أن انخفاض السعر لوجود فائض في بعض الزراعات التي لا تراعي احتياج السوق المحلي والصادرات.



وأكد أن الوزارة عملت العام الماضي على توجيه الإنتاج في الأغوار الجنوبية، مشيرا إلى أنها سجلت نجاحا كبيرا في انخفاض الفائض واستيعاب السوق للكميات المنتجة.



وأوضح أن الوزارة تجري تعاقدات مع المزارعين على عقود تصدير يتم دفع كلفها مقدما، وملتزمة في الصادرات لهذه الأسواق، عن طريق شركة التسويق الزراعي.

