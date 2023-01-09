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الإثنين، 09-01-2023 07:24 م

الزراعة وجمعية مربي الأسماك توقعان اتفاقية تعاون لتنظيم سوق الأسماك المركزي

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الوكيل الاخباري - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنفيات، اليوم الاثنين في مبنى الوزارة، اتفاقية تعاون مع جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية؛ بهدف قيام الوزارة بالمتابعة والتنسيق والتعاون لتنظيم عمل السوق المركزي للأسماك في عمان، والذي سيكون مركزا لبيع وتجارة الأسماك المحلية.

وأكد الحنفيات إننا في صدد استكمال سبل الدعم لقطاع الاستزراع السمكي، والتي شملت في المرحلة السابقة منح قروض دون فائدة وتقديم دعم الإرشاد، إضافة إلى متابعة السوق المركزي للأسماك مع أمانة عمان وصولا اليوم إلى بدء انطلاق هذا السوق الرسمي .

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