الزرقاء: محاضرة عن الديون العالمية بين الحاضر والماضي

الوكيل الاخباري- نظم نادي أسرة القلم الثقافي، مساء أمس، محاضرة بعنوان "الديون العالمية ما بين الحاضر والماضي"، تحدث خلالها الكاتب والباحث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية سامح المحاريق.

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وتحدث المحاريق عن نشأة صندوق النقد الدولي، وآليات عملة وكيف يتم تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي على الدول ومراقبة أوضاعها السياسية والمالية والاقتصادية، مشيراً الى التضخم وارتباط الدين بالناتج المحلي.



وبين أن الدين ليس حالة سيئة، فالإقراض والاقتراض في بعض الحالات يعد حالة صحية للدول، حيث ان نجاح ذلك أو وفشله مرتبط بطريقة إدارة الأموال وتقديم المشروعات الاستثمارية، ولاسيما في البنية التحتية المساعدة على جلب الاستثمار وسداد الديون، مورداً بعض الأمثلة في الدول العربية والأوروبية.



وتطرق المحاريق الى الديون السيادية، وخدمة الدين، وتراكم المديونية على أقوى الدول اقتصادياً مثل اليابان وأميركا وغيرها.



وأعقب المحاضرة حوار ونقاش أداره أمين سر النادي جمال القاروط، وتركز على كيفية ارتباط الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بالمديونية والاستثمارات في المشروعات والخطط التي يتم وضعها من قبل الإدارات والحكومات المتعاقبة، حيث أجاب المحاضر على جميع الأسئلة والاستفسارات.