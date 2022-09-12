الإثنين 12-09-2022
الوكيل الاخباري

الإعلان عن موعد وترتيبات امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية الأجنبية

الملك يتلقى رسالة جوابية من مدير الأمن العام

الدفاع المدني: التعامل مع 1281 حالة إسعافيه خلال 24 ساعة

وزارة الخارجية تعلن عن وظيفة ملحق دبلوماسي

دولة عربية ضمن أفضل 10 دول بالعالم

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

شمول لـ 3 شهور بواقع 100 دينار كل شهر وتغطية جزئية لاشتراكات 18 شهراً خلال استدامة ++

الهواري: 38 ألف طبيب سيتخرج خلال 6 سنوات المقبلة

وزير العمل: لا يوجد ثقافة عيب في الأردن اليوم

وفاة فتاة متأثرة بإصابتها بجريمة يرقا

الإثنين، 12-09-2022 12:10 م

الزرقاء: محاضرة عن الديون العالمية بين الحاضر والماضي

download


الوكيل الاخباري- نظم نادي أسرة القلم الثقافي، مساء أمس، محاضرة بعنوان "الديون العالمية ما بين الحاضر والماضي"، تحدث خلالها الكاتب والباحث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية سامح المحاريق.

اضافة اعلان


وتحدث المحاريق عن نشأة صندوق النقد الدولي، وآليات عملة وكيف يتم تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي على الدول ومراقبة أوضاعها السياسية والمالية والاقتصادية، مشيراً الى التضخم وارتباط الدين بالناتج المحلي.


وبين أن الدين ليس حالة سيئة، فالإقراض والاقتراض في بعض الحالات يعد حالة صحية للدول، حيث ان نجاح ذلك أو وفشله مرتبط بطريقة إدارة الأموال وتقديم المشروعات الاستثمارية، ولاسيما في البنية التحتية المساعدة على جلب الاستثمار وسداد الديون، مورداً بعض الأمثلة في الدول العربية والأوروبية.


وتطرق المحاريق الى الديون السيادية، وخدمة الدين، وتراكم المديونية على أقوى الدول اقتصادياً مثل اليابان وأميركا وغيرها.


وأعقب المحاضرة حوار ونقاش أداره أمين سر النادي جمال القاروط، وتركز على كيفية ارتباط الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بالمديونية والاستثمارات في المشروعات والخطط التي يتم وضعها من قبل الإدارات والحكومات المتعاقبة، حيث أجاب المحاضر على جميع الأسئلة والاستفسارات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
306845456_388537886786785_8437838462804650439_n

الدفاع المدني: التعامل مع 1281 حالة إسعافيه خلال 24 ساعة

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية تعلن عن وظيفة ملحق دبلوماسي

9202210223044821160105 (1)

شمول لـ 3 شهور بواقع 100 دينار كل شهر وتغطية جزئية لاشتراكات 18 شهراً خلال استدامة ++

WhatsApp Image 2022-07-20 at 12.01.55 PM (7)

الهواري: 38 ألف طبيب سيتخرج خلال 6 سنوات المقبلة

8202225101144457140642

وزير العمل: لا يوجد ثقافة عيب في الأردن اليوم

cd5f7f3dc0ff16233a4bb5ed96df219a

وفاة فتاة متأثرة بإصابتها بجريمة يرقا

أخبار متعلقة
eee

ندوة تحتفي بأثر الكاتب الكويتي الراحل إسماعيل فهد في معرض عمان للكتاب