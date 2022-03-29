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الثلاثاء، 29-03-2022 12:19 م

السرقة هي الاعلى ... تعرّف على معدلات الجرائم المُسجلة في الأردن العام الماضي

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الوكيل الإخباري - بينت أرقام رسمية، أنه سُجل في الأردن خلال العام الماضي 21358 جريمة ، تنوعت بين الجرائم الجنائية، والجرائم الجنحوية. 

ووفقا للأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فقط سُجل 5418 جريمة جنائية خلال العام الماضي، كان أكثرها جرائم السرقة الجنائية التي وصل عددها إلى 2827 جريمة، وجرائم الشروع بالقتل التي وصل عددها إلى 290 جريمة، وجرائم القتل مع سبق الإصرار ( العمد) 50 جريمة، والقتل القصد 53 جريمة. 

وأوضحت الإحصائيات، أن جرائم الضرب المفضي إلى الموت وصل عددها لـ 6 جرائم، والإيذاء البليغ 657 جريمة، والإغتصاب 181، وهتك العرض 904 جرائم. 

وحول الجرائم الجنحوية، فقد تصدرت جرائم السرقة الجنحوية القائمة ليصل عددها إلى 6852 جريمة، و الشروع بالسرقة 342 جريمة، ووصل عدد جرائم الإحتيال 3552 جريمة. 

ووفقاً للمؤشر العام، فقد سجلت نسبة الجرائم العامة للعام الماضي 1.9%، ما شكل انخفاضاً بالمقارنة مع عام 2020، والذي بلغت فيه النسبة 2.1% لكل 1000 من السكان. 

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