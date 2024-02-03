السبت 03-02-2024
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السبت، 03-02-2024 08:57 ص

السعايدة يرعى اختتام دورة الوقاية الإشعاعية لكوادر سلاح الجو الملكي

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الوكيل الاخباري - رعى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، اختتام الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الوقاية الإشعاعية، والتي عُقدت يوم الأربعاء الماضي في مبنى الهيئة، وعلى مدار 5 أيام وشارك فيها 16 من منتسبي سلاح الجو الملكي الأردني.اضافة اعلان


ورحب السعايدة بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال العمل الإشعاعي، مبيناً أن الدورة التدريبية جاءت بهدف تعزيز الوعي في مجال الوقاية الاشعاعية وتطوير قدرات المشاركين في هذا المجال، مؤكدا حرص الهيئة على مشاركة كوادرها في الدورات التدريبية المتخصصة وتمكينهم من نقل المعرفة وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة القطاع.

من جانبه، أشار مدير الوقاية الإشعاعية في الهيئة المهندس أحمد حمدان أن محاور الدورة شملت المبادئ الأساسية للوقاية الاشعاعية وطرق الكشف عن الاشعة المؤينة وقياسها وتصنيفها، والتحكم الرقابي بمصادر الأشعة والآثار البيولوجية المنبثقة عنها، بالإضافة إلى توضيح حدود الجرعات الإشعاعية المسموح بها وأهمية توفير الوقاية الإشعاعية للعاملين وللجمهور على حد سواء، إلى جانب تخطيط الاستجابة للطوارئ الإشعاعية ومصادر التصوير الإشعاعي الصناعي. 

واختتُمت الدورة بتنفيذ تمرين عملي على استخدام أجهزة الكشف الإشعاعي المتنقلة أشاد المشاركون بعدها بتعاون الهيئة لعقد الدورة التدريبية من أجل تعزيز قدراتهم في مجال الوقاية الإشعاعية، وتفاعلوا خلال مشاركتهم في الدورة التدريبية. 

ووزع السعايدة الشهادات على المشاركين.

 




 

 


 

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