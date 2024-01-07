الاردنية تقرر إيقاف مدرسين عن العمل وإلغاء اسئلة بامتحان أثار جدلاً واسعاً

الوكيل الإخباري -

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قررت الجامعة الأردنية، اليوم الاحد، إيقاف منسق مادة الثقافة الوطنية وكل المدرسين الذين ساهموا في وضع اسئلة الامتحان الذي اثار الجدل.وجاء في قرار الجامعة، إنهاء تكليف مدير مكتب متطلبات الجامعة، وإلغاء جميع الأسئلة التي تتنافى مع رسالة الجامعة، ولا تتوافق مع أهداف ونتاجات التعلم المرجوّة من مادة "الثقافة الوطنية"، وتتعارض مع القيم الأخلاقية والثوابت الوطنية.وكما قررت تشكيل لجنة تحقيق لدراسة حيثيات الموضوع، مع الطلب منها برفع التوصيات في أسرع وقت ممكن.وبينت الجامعة أن هذه القرارات تأتي استكمالًا للقضية مدار النقاش منذ يوم أمس، حول عددٍ من الأسئلة التي وردت في امتحان مادة "الثقافة الوطنية"، مؤكدة أنّها جامعة وطنيّة تحتضن عادات وتقاليد المجتمع، وتقدّر خصوصيّته الثقافية وهي جزء من هذه الثقافة قبل كلّ شيء.