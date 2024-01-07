الأحد 07-01-2024
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الأحد، 07-01-2024 01:01 م

صندوق دعم البحث العلمي يعلن بدء استقبال الطلبات التفصيلية للدورة البحثية الاستثنائية

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الوكيل الإخباري - أعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء استقبال الطلبات التفصيلية للدورة البحثية الاستثنائية للعام 2024، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد ولغاية الساعة (12) من مساء يوم السبت الموافق 17-2-2024، على أن يراعى تقديم المقترحات البحثية من خلال فرق بحثية تراعي في تشكيلها التشاركية بين القطاعات الأكاديمية، والحكومية، والقطاع الخاص.

وقال الصندوق بيان له، إن على الباحثين الراغبين بالتقدم بطلباتهم التفصيلية، تعبئة النموذج من خلال الرابط الإلكتروني المبين أدناه، وذلك خلال الفترة المشار إليها أعلاه لاستقبال طلبات الحصول على الدعم للمشاريع البحثية للأولويات الوطنية المقرة من لجنة إدارة الصندوق، وضمن الأولويات المحددة للمحاور الأربعة التالية:

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أولا: المحور الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، وتكون الأولوية البحثية في الممارسات الدولية المتقدمة في التأهيل والتدريب المهني والتربوي للمعلمين، والتعليم الدامج في مدارس وزارة التربية والتعليم وآثاره المتوقعة على العدالة وجودة النظام التعليمي، وأثر التكنولوجيات ووسائل الاتصال المتقدمة على الصحة النفسية للمجتمع، ودور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية، وعزوف الشباب والشابات في المشاركة بالأنشطة: التحديات والحلول، ودور الإصلاح الإداري والتشريعات الاقتصادية في تحسين مناخ الاستثمار، والتأثير الاقتصادي للصناعات الإبداعية والثقافية في الأردن.

 

ثانياً: محور الصحة والغذاء وتكون الأولوية البحثية في تقييم الاحتياجات الحالية والمستقبلية لإعداد وكفاءات العاملين الصحيين لمواجهة الأمراض السارية وغير السارية، و التصنيع الغذائي التحديات والحلول.

وثالثاً: محور المياه والبيئة وتكون الأولوية البحثية في  تطوير واستعمال الأنظمة البيولوجية الحيوية الحديثة لتقليل استهلاك المبيدات الزراعية الكيميائية المصنعة، وآلية إدماج الطاقة المتجددة مع إدارة مصادر المياه، والطرق الحديثة في التعامل مع المواد الخطرة وآلية نقلها وتخزينها وتحديد المرجعيات الخاصة بها، وتطوير تقنيات حديثة لمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره.

رابعاً : محور تكنولوجيا المدن الذكية وتكون الأولوية البحثية في استخدام التكنولوجيا لتوفير خدمات نقل أكثر فعالية بين المدن وداخلها، وتخطيط المدن لتكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وبينت انه لتعبئة الطلب التفصيلي للمشاريع البحثية الرجاء الدخول إلى الرابط التالي : 
https://rce.mohe.gov.jo/ResearchCourse2024/ 

 

ودعت الباحثين الراغبين بالاستفادة من دعم الصندوق الاطلاع على الرابط التالي: انقر هنا

 


 




 

 


 

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