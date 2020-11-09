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الإثنين، 09-11-2020 11:06 ص

السفارة الاذربيجانية تحتفي بيوم العلم في عمان

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الوكيل الإخباري - احتفلت سفارة اذربيجان، في عمان، اليوم الاثنين، بذكرى يوم العلم الاذربيجاني.

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وقالت السفارة في بيان صحافي "يصادف اليوم ذكرى يوم العلم في جمهورية أذربيجان الذي تم اعتماده رسميا في اليوم التاسع من تشرين الاول عام 1918، بعد أن نالت اذربيجان استقلالها في 28 ايار 1918".

 

واشارت الى ان علم اذربيجان بالوانه الثلاثة الازرق والاحمر والأخضر يرمز الى العزة والكرامة ويجمع بين طياته جميع معاني الإنسانية والتسامح والاعتزاز والوطنية التي تعيش في نفوس الاذربيجانيين، فهو رمز الفخر والاعتزاز لكل مواطن اذربيجاني وعلى مر العصور. وقالت "سيبقى علم أذربيجان شامخا ورؤوسنا كذلك بعزة وكرامة، حاملا معه آمال الشعب الاذربيجاني وعزة اراضيه".


 




 

 


 

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