السفير المساعدة يقدم أوراق اعتماده لرئيس باراغواي

الوكيل الإخباري - قدم السفير معن مساعدة أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس جمهورية باراغواي ماريو عبده بينيتز، سفيرا معتمدا وغير مقيم للمملكة لدى جمهورية باراغواي، خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة الباراغوانية اسونسيون.

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ونقل السفير المساعدة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني الى فخامة رئيس باراغواي، وتمنياته الى شعب باراغواي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.



وعبر الرئيس بينيتز عن تحياته وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدا بسياسة جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين.



وأبدى بينيتز اهتمام حكومة باراغواي بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، متمنيا التقدم والازدهار للأردن وشعبه.



وحضر مراسم تسلم أوراق الاعتماد وزير الخارجية خوليو سيزار اريولا وعدد من كبار المسؤولين.