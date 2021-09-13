السياحة : الاستمرار باستقبال مجموعات سياحة العبور ضمن شروط

الوكيل الإخباري - قالت وزارة السياحة والآثار، إنها مستمرة باستقبال المجموعات السياحية القادمة للمملكة من خلال سياحة العبور، شريطة التزام المكتب السياحي بتقديم المانیفیست بأسماء المجموعة المقدمة له، معززا بحجز للإقامة قبل 48 ساعة من موعد وصولهم.

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وبينت الوزارة في تعميم وصل " الوكيل الإخباري" يوم أمس الأحد، الى جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر أنه من الشروط المطلوب الالتزام بها من قبل المكاتب أيضا، عدم السماح بقدوم الحاصلين على تأشيرة وعقد عمل لأول مرة في دول الخليج العربي لحين دراسة وتقييم واقع الحال.



وأشارت الوزارة الى أنه سيجري السماح للمكاتب باستقدام هذه المجموعات ضمن الطاقة الاستيعابية للفنادق ووسائل النقل المتاح، مع إلزام مكاتب السياحة العاملة في هذا البرنامج بمتابعة المجموعات السياحية من لحظة وصولها الى حين مغادرتها، حيث يتحمل المكتب السياحي كامل المسؤولية في حال عدم مغادرة أي من أفراد المجموعة السياحية.



وأكدت الوزارة، أنها ستقوم بمنع المكاتب كافة التي خالفت هذه التعليمات في السابق من العمل في هذا البرنامج احترازيا لحين تصويب أوضاعها، وذلك نظرا لقيام بعض المكاتب السياحية باستقدام العمالة ضمن هذا البرنامج دون الالتزام بالتعليمات الناظمة لهذا النشاط والتعهد الذي تم التوقيع عليه من قبلهم، ما تسبب في إحداث الفوضى والارتباك في عملية استقبال وتسكين هذه الأعداد ومتابعة مغادرتهم.



ودعت وزارة السياحة، المكاتب السياحية التي تعمل على استقدام العمالة ضمن برنامج سياحة العبور، بتزويدها قبل 15 أيلول الحالي بكشوفات المجموعات السياحية مبينا فيها دولة القدوم وتاريخ وصول المجموعة ومغادرتها ومكان إقامة المجموعة في المملكة وذكر المجموعات التي غادرت وبيان أن كان هناك أشخاص لم يغادروا مع المجموعة التي قدموا معها.

