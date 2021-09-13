الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

السياحة : الاستمرار باستقبال مجموعات سياحة العبور ضمن شروط

التعليم العالي لـ الوكيل: نتائج القبول الموحد نهاية الشهر الحالي

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. العثور على صاحب محفظة خلال دقائق

منحة بقيمة 22 مليون يورو للأردن

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث سير

المياه لـ الوكيل: نتائج تحليل المياه الحمراء في البحر الميت لم تصدر بعد

وفيات الاثنين 13/9/2021

الاحتلال يقتحم منزلي الأسيرين الفارين من سجن جلبوع

العثور على محفظة لـ عامر العباسي في تكسي

3 إصابات بحادث تصادم وانقلاب مركبة على الطريق الصحراوي

عاجل

المياه لـ الوكيل: نتائج تحليل المياه الحمراء في البحر الميت لم تصدر بعد

الإثنين، 13-09-2021 10:39 ص

السياحة : الاستمرار باستقبال مجموعات سياحة العبور ضمن شروط

العقبة 2


الوكيل الإخباري - قالت وزارة السياحة والآثار، إنها مستمرة باستقبال المجموعات السياحية القادمة للمملكة من خلال سياحة العبور، شريطة التزام المكتب السياحي بتقديم المانیفیست بأسماء المجموعة المقدمة له، معززا بحجز للإقامة قبل 48 ساعة من موعد وصولهم.

اضافة اعلان


وبينت الوزارة في تعميم وصل " الوكيل الإخباري" يوم أمس الأحد، الى جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر  أنه من الشروط المطلوب الالتزام بها من قبل المكاتب أيضا، عدم السماح بقدوم الحاصلين على تأشيرة وعقد عمل لأول مرة في دول الخليج العربي لحين دراسة وتقييم واقع الحال.


وأشارت الوزارة الى أنه سيجري السماح للمكاتب باستقدام هذه المجموعات ضمن الطاقة الاستيعابية للفنادق ووسائل النقل المتاح، مع إلزام مكاتب السياحة العاملة في هذا البرنامج بمتابعة المجموعات السياحية من لحظة وصولها الى حين مغادرتها، حيث يتحمل المكتب السياحي كامل المسؤولية في حال عدم مغادرة أي من أفراد المجموعة السياحية.


وأكدت الوزارة، أنها ستقوم بمنع المكاتب كافة التي خالفت هذه التعليمات في السابق من العمل في هذا البرنامج احترازيا لحين تصويب أوضاعها، وذلك نظرا لقيام بعض المكاتب السياحية باستقدام العمالة ضمن هذا البرنامج دون الالتزام بالتعليمات الناظمة لهذا النشاط والتعهد الذي تم التوقيع عليه من قبلهم، ما تسبب في إحداث الفوضى والارتباك في عملية استقبال وتسكين هذه الأعداد ومتابعة مغادرتهم.


ودعت وزارة السياحة، المكاتب السياحية التي تعمل على استقدام العمالة ضمن برنامج سياحة العبور، بتزويدها قبل 15 أيلول الحالي بكشوفات المجموعات السياحية مبينا فيها دولة القدوم وتاريخ وصول المجموعة ومغادرتها ومكان إقامة المجموعة في المملكة وذكر المجموعات التي غادرت وبيان أن كان هناك أشخاص لم يغادروا مع المجموعة التي قدموا معها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202117114046288060120

التعليم العالي لـ الوكيل: نتائج القبول الموحد نهاية الشهر الحالي

Foreign Ministry building - (Archives)

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث سير

920211210239526973170

المياه لـ الوكيل: نتائج تحليل المياه الحمراء في البحر الميت لم تصدر بعد

9202179110283673264

الامن يحذر الأردنيين

إدارة السير 2

وفاة كل 19 ساعة بسبب حوادث السير في المملكة

كورونا 7

12,223 حالة كورونا نشطة بالمملكة

أخبار متعلقة
pic_104829

العقبة: 20 ألف زائر نتيحة سياحة العبور