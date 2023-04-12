الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

هام من الإفتاء حول مقدار زكاة الفطر وفدية الصيام

1,8 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالربع الأول من 2023

السياحة تطلق المرحلة الثالثة من مشروع "إصلاح منظومة التراخيص"

5 نواب يحوّلون أسئلة رقابية موجهة للحكومة إلى استجوابات

ارتفاع عدد زوار مأدبا 235% خلال الربع الأول من العام الحالي

التضخم في أميركا يواصل التراجع للشهر التاسع على التوالي

السياحة تطلق المرحلة الثالثة من مشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي

لون السماء تحول للبرتقالي بعد موجه غبار كثيفة على حدود المدورة - فيديو

الاحتلال يعتقل 650 مقدسيا منذ بداية نيسان

الأمطار تغلق شارع الـ 40 في الشونة الجنوبية -صور

الأربعاء، 12-04-2023 03:54 م

السياحة تطلق المرحلة الثالثة من مشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي

7bcab4b5-a3cd-4078-8cbb-8173014e9bf6


الوكيل الإخباري- اطلقت وزارة السياحة والآثار  المرحلة الثالثة من مشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين كمنسق وطني لمشروع رحلة المستثمر  بهدف  تحسين إجراءات  بدء العمل للأنشطة الاقتصادية، بما يُسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الأردن ليكون بيئة جاذبة وحاضنة  للإستثمار، وذلك بحضور الشركاء الداعمين المختصين من أصحاب العلاقة في القطاع السياحي وممثلين  عن وزارة الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والداخلية والصحة والدفاع المدني وديوان التشريع والرأي والجمعيات السياحية و بدعم من مشروع "تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل (MSME)" المنفذ من قبل  GIZ بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.اضافة اعلان


 

وبين أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، أهمية  مشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي الذي يندرج تحت محور الإصلاحات في الاستراتيجيةالوطنية للسياحة.


وأضاف حجازين خلال الاطلاق بأن القطاع السياحي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة والمحفزة للاقتصاد الوطني، حيث يهدف المشروع الى جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الاعمال وتشغيل الايدي العاملة،  وتوضيح الاشتراطات والمتطلبات لضمان الالتزام ورفع كفاءة الرقابة على الانشطة الاقتصادية، وخفض التكاليف والقيود والمخاطر للانشطة والمهن السياحية من خلال انشاء بيئة تنظيمية افضل، وتقليل الاعباء الادارية على الجهات الحكومية وتعزيز الكفاءة.

 

واوضح امين عام وزارة السياحة والآثار بان نطاق المشروع في المرحلة الثالثة يتضمن، تطوير منظومة بدء الاعمال ومنظومة ممارسة الاعمال  من خلال تعديل تشريعي وتعديل اجرائي للانشطة الاقتصاديةالسياحية، وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش، ومنظومة الشكاوى، وتطوير المنظومة الالكترونية.

 وأشارت السيدة ديانا هولمان، مديرة مشروع "تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل (MSME)" المنفذ من قبل GIZ إلى الانجازات التي تم تحقيقها خلال المراحل السابقة، وأشادت بجهود وزارة السياحة والآثار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين للعمل بنهج تشاركي مع أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص والإطلاع على احتياجات الشركاء لتعزيز استدامة النتائج وخلق بيئة أعمال جاذبة بما يتماشى مع أولويات واستراتيجيات الحكومة الاردنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
d0705063-قيمة-زكاة-الفطر-في-الأردن

هام من الإفتاء حول مقدار زكاة الفطر وفدية الصيام

6436b1ef4d3a4

السياحة تطلق المرحلة الثالثة من مشروع "إصلاح منظومة التراخيص"

1681304709986

البريد الأردني يعلن عن خصم تشجيعي على شحنات البريد السريع

82605

ارتفاع عدد زوار مأدبا 235% خلال الربع الأول من العام الحالي

main_image6436a73a7da6c

لون السماء تحول للبرتقالي بعد موجه غبار كثيفة على حدود المدورة - فيديو

340798874_1390760635015351_5033539598310084300_n

الأمطار تغلق شارع الـ 40 في الشونة الجنوبية -صور

أخبار متعلقة
61d43e774ce7a

سياحة الطفيلة: 41 ألف زائر بالربع الأول من العام

file

هيئة تنشيط السياحة تطلق حملة تسويقية للمملكة في أوروبا تستهدف 8 دول

WhatsApp Image 2023-04-05 at 7.54.00 PM

وزير السياحة والآثار يلتقي سفراء فرنسا وأستراليا والصين

Wadi-Rum-Desert-Jordan

51 % من زوار وسياح الأردن قدموا براً العام الماضي

w

وزارة السياحة تطلق مسابقة رمضانية

1602706461016

البترا تسجل أعلى دخول للموقع الأثري في تاريخها