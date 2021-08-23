الإثنين 23-08-2021
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الإثنين، 23-08-2021 07:13 م

السياحة تعلن عن مسابقة حماية التراث العمراني والحضري

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن مسابقة لحماية التراث العمراني والحضري في محافظات المملكة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إلى أن المسابقة تهدف إلى توثيق واعداد دراسات ومخططات لجميع المباني والمعالم التراثية في المملكة، بالإضافة إلى دراسة طريقة إعادة تأهيلها وتشغيلها بما يعود بالنفع على أصحاب هذه المباني من خلال مشاريع التخرج لطلاب الهندسة المعمارية.

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