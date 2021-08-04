الأربعاء 04-08-2021
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الأربعاء، 04-08-2021 12:19 ص

الصحة تعلن اسماء مراكز التطعيم بالجرعة المعززة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الأربعاء الموافق 4/8/2021 للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.

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وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين، والتوجه إلى  :
    
مراكز التطعيم     المحافظة    نوع المطعوم

قرية أورنج الرقمية – دوار الداخلية - من داخل السيارة     العاصمة    فايزر / بيونتيك

مدينة الحسن الرياضية      اربد    فايزر / بيونتك

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة     العقبة     فايزر / بيونتك

 




 

 


 

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