السياحة تعمم على الفنادق والمطاعم بالإلتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة

الوكيل الاخباري -

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عممت وزارة السياحة والآثار على الفنادق والمطاعم السياحية، بضرورة الالتزام التام بتطبيق كافة البروتوكولات ومتطلبات الصحة والسلامة العامة عند ممارسة العمل اليومي للمنشأة، أو خلال تنظيم أية فعالية أو احتفال عائلي أو اجتماعي داخل المنشأة.وأكدت الوزارة في كتاب وجهته اليوم الأحد، لجمعية الفنادق وجمعية المطاعم السياحية للتعميم على منتسبيها، أنه سيتم إتخاذ أشد العقوبات بحق المنشآت المخالفة وغير ملتزمة.وكثفت فرق التفتيش والرقابة التابعة للوزارة جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية خاصة المنشآت التي تقدم الأرجيلة، حيث شملت الجولات جميع محافظات المملكة.واشارت الوزارة الى أنه جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط والبروتوكولات الوقائية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار ووزارة العمل، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته.