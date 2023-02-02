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الخميس، 02-02-2023 07:50 ص

السير تدعو طلبة التوجيهي التعبير عن فرحتهم بالنجاح بطريقة حضارية و ملتزمة

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الوكيل الإخباري - دعت إدارة السير الطلبة التوجيهي وذويهم للتعبير عن فرحتهم بالنجاح بطريقة حضارية و ملتزمة، بعيداً عن أي تصرفات مرورية خطرة  قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر وذلك عند إعلان نتائج التوجيهي للدورة التكميلية .

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وأكدت الإدارة اليوم الخميس في منشور لها عبر فيسبوك ان مجموعاتها ستكون منتشرة في كافة المواقع ، لمراقبة وضبط المخالفات التي قد يتم ارتكابها ، وتحديداً المسير على شكل مواكب ، والقيادة بصورة متهورة أو إستعراضية، واستخدام ( الزامور ) بشكل مزعج ، بالإضافة الى خروج الأجسام من المركبة . 


كما تستمر في استقبال البلاغات حول الممارسات المرورية الخاطئة، من خلال واتس آب مكتب الشكاوي (0770999030 ) .


 




 

 


 

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