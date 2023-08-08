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الثلاثاء، 08-08-2023 10:14 ص

الشرطة السياحية تعيد محفظة فقدها سائح أجنبي في تاكسي عمومي

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الشرطة السياحية، انها تعاملت مع بلاغ من أحد السياح الأجانب تفيد بفقدان لمحفظة شخصية تحتوي أوراقه الثبوتية ومبلغ مالي ومجموعة من البطاقات الائتمانية في مركبة تكاسي عمومي كانت قد اقلته من مدينة جرش الاثرية إلى عمان. 

وأضافت الادارة في بيان لها، أنه تم استقبال البلاغ من قبل قسم السياحة المختص وتم الاستدلال على سائق التكسي والتواصل معه والذي بدوره قام بمراجعة القسم وتسليم الحقيبة بدون أي نقصان في محتويات الحقيبة.

وأشاد السائح بسرعة استجابة الشرطة السياحية وأثنى على أمانة سائق التكسي وعلى الحفاوة وكرم الضيافة التي أظهرها أبناء المجتمع الأردني في كافة المناطق السياحية التي زارها.

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