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الأحد، 13-11-2022 11:24 ص

الشكعة ممثلاً للقطاع الحرفي في غرفة صناعة الأردن

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، خلال جلسته التي عقدت اليوم الأحد، اختيار المهندس فواز الشكعة لعضوية مجلس إدارة الغرفة، ممثلاً لقطاع المؤسسات الحرفية.

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وحدد قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005، مسؤولية تمثيل المؤسسات الحرفية في غرف الصناعة إلى عضو واحد، يتم انتخابه من قبل أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وبذلك يكتمل مجلس الإدارة الذي يتكون من 19 عضواً ، 4 منهم يمثلون غرفة صناعة عمان، و2 يمثلون غرفة صناعة الزرقاء، و2 يمثلون غرفة صناعة اربد، إضافة إلى 10 ممثلين للقطاعات الصناعية الفرعية العشرة.


 




 

 


 

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