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الأحد، 18-07-2021 10:09 ص

الشواربة يفتتح 4 حدائق عامة.. صور

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الوكيل الإخباري - افتتح رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ،4 حدائق عامة ، 3 منها تم عمل صيانة شاملة لها مع إعادة تأهيل ، وإنشاء حديقة جديدة في أم السماق الشرقي.

وأكد الشواربة ان الأمانة تأخذ بالاعتبار عند انشاء الحدائق والمساحات الخضراء في مناطق امانة عمان الحرص على ديمومتها باعتبارها متنفسات ومكتسبات اجتماعية وجدت لخدمة المواطنين ويجب الحفاظ عليها لاستقبال كافة فئات المجتمع . مؤكدا على جاهزية أمانة عمان لاستقبال المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك في كافة الحدائق والمرافق العامة والمتنزهات حسب الاشتراطات الصحية وأوامر الدفاع.

وأعادت أمانة عمان تأهيل حديقة المتنبي في جبل عمان على مساحة ٢ دونم بصيانة الأرصفة الداخلية والممرات واعمال زراعة للاشجار مع توفير العاب الاطفال.

كما افتتح الشواربة إعادة تأهيل حديقة الراية في بسمان ومساحتها ٤٢ دونم بصيانة الممرات والأرصفة والملاعب والنافورة والأبنية القائمة وانشاء مدرج مع مسرح خارجي ، وتمديد شبكة ري ، وإنارة الملاعب القائمة مع توسعة الحديقة لتشمل ممرات خرسانية ومساحات زراعية ومنطقة رملية لألعاب الأطفال.

كما افتتح الشواربة اعادة تأهيل حديقة الهلال في طارق على دونمين ونصف بما يخدم كافة الفئات العمرية.

ولتعزيز مساحات المسطحات الخضراء واماكن الترفيه خدمة للمواطنين داخل الأحياء قام الشواربة بافتتاح حديقة ام السماق الشرقي وتشمل عناصرها مدرج ونافورة مياه مع مقاعد وممرات وساحات وارصفة خارجية .

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