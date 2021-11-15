الإثنين 15-11-2021
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الإثنين، 15-11-2021 09:53 ص

الشواربة يلتقي مسؤولين إماراتيين لبحث تبادل الخبرات بين البلدين

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الوكيل الإخباري- التقى رئيس لجنة امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة مساء امس في مدينة دبي على هامش يوم مدينة عمان ضمن اكسبو دبي ٢٠٢٠ المدير التنفيذي للمركز الوطني لادارة النفايات في ابو ظبي سالم الكعبي كما التقى الشواربة وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي راشد البلوشي.

وجرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار  والبيئة ، مؤكداً الشواربة ان امانة عمان تعتز بمشاركتها في اكسبو دبي ٢٠٢٠ وتنتهز هذه الفرصة لطرح فرص استثمارية تلبي احتياجات المدينة والسوق والمستثمرين من خلال الذراع الاستثماري لأمانة عمان (شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير) ، وتضمن اللقاء عرض خطط أمانة عمان المستقبلية وانجازاتها في مجالات النقل العام والتحول الالكتروني وصولاً لمدينة ذكية.

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