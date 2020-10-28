الأربعاء 28-10-2020
الوكيل الاخباري

الإمارات: 3 وفيات و1400 إصابة جديدة بكورونا

البحرين : تسجيل 232 إصابة بالكورونا

الصحة تعلن عن إجراءات جديدة بعد تفشي كورونا وتحذر

الحكومة تعلن تفاصيل وفيات واصابات كورونا اليوم

الصحة العالمية: الأردن يشهد تسارعا في حالات الإصابة الجديدة بكورونا

العراق: 46 وفاة و4043 إصابة بكورونا

سنيورة توقع اتفاقية دعم مع جمعية تكية أم علي في الأردن لكفالة مئتي عائلة لمدة سنتين في محافظات جنوب الأردن

قرارات لمجلس الوزراء

عبيدات : نتوقع ارتفاع الإصابات بكورونا

وزير الصحة : نعمل على معالجة الاكتظاظ في مستشفى البشير




الأربعاء، 28-10-2020 05:38 م

الصحة العالمية: الأردن يشهد تسارعا في حالات الإصابة الجديدة بكورونا

1020202794654956258441


الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات التقرير الوبائي الأسبوعي العالمي لمنظمة الصحة العالمية للفترة من 18-25 للشهر الحالي ان الأردن أبلغ عن تسارع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19، ووصل إلى ذروة الحالات الجديدة المبلغ عنها يوميًا في الأيام السبعة الماضية.
اضافة اعلان

كما أظهرت بيانات التقرير الأسبوعي، وفقا للمنصة الإلكترونية لمنظمة الصحة العالمية المخصصة لمستجدات كوفيد-19، اليوم الأربعاء، أن البحرين سجلت ثاني أعلى حالات إصابة جديدة لكل مليون نسمة، وأعلى حالات تراكمية لكل مليون نسمة في الإقليم.

وأشار التقرير إلى أن إيران تواصل الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات الجديدة المصابة بكوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، كما أن أعلى عدد للحالات الجديدة لوفيات كوفيد-19، وأعلى عدد للوفيات الجديدة لكل مليون في الإقليم كان من نصيب دولة إيران أيضا.

وذكر التقرير، أنه سُجّلت في الأيام السبعة الماضية 159 ألف حالة جديدة بكوفيد-19، و 4 آلاف حالة وفاة في إقليم شرق المتوسط، ويمثل هذا زيادة بنسبة 6 بالمئة في الحالات مقارنة بالأسبوع السابق، واصفا اتجاه الزيادة بالإقليم، خلال الشهرين الماضيين، بالثبات.

وعلى الصعيد العالمي، أبرز التقرير الأسبوعي ،أنه تم الإبلاغ ، لغاية 25 من شهر تشرين الأول الجاري، عن أكبر عدد من حالات كوفيد-19 الجديدة على مستوى العالم، والتي بلغت 8ر2 مليون حالة جديدة خلال أل 7 أيام الماضية، لافتا إلى أنه أقصر فاصل زمني لهذه الزيادة المتسارعة منذ تفشي الجائحة، في حين أن عدد الوفيات الجديدة والبالغ نحو 40 ألف وفاة في الأيام السبعة الماضية قابل للمقارنة مع الأسابيع السابقة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202026212141344557919

الصحة تعلن عن إجراءات جديدة بعد تفشي كورونا وتحذر

10202028163346833487116

الحكومة تعلن تفاصيل وفيات واصابات كورونا اليوم

10202021175023763556065

قرارات لمجلس الوزراء

10202027191310596495667

عبيدات : نتوقع ارتفاع الإصابات بكورونا

لقاح-كورونا

المفرق: إصابة موظف في بلدية الخالدية بكورونا

unnamed (1)

خلطات اسفلتية لشوارع وقاص بالأغوار الشمالية