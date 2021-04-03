الصحة : نتابع مرضى التوحد باهتمام كبير

الوكيل الاخباري - قال مساعد الامين العام للشؤون الفنية والصحية ومديريات الصحة الدكتور نائل العدوان، ان وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً بمرضى التوحد، وتتابعهم من خلال مراكز الامومة والطفولة التابعة لمديريات الصحية في المملكة مشيرا إلى استمرار تقديم الدعم لهذه الفئة عن طريق التنبيه المبكر والتوعية والتقبل والدمج.

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واضاف الدكتور العدوان ان الاهتمام بهذه الفئة يكون من خلال متابعتهم والاخذ بتوصيات منظمة الصحة العالمية بأهمية دمجهم وخصوصا في الحالات البسيطة وخاصة في مراكز العمل وعمل دورات تثقيفية للعاملين في مراكز الامومة والطفولة ورعايتهم منذ الصغر، والتنبه المبكر إلى اهالي المصابين بهذا المرض، خاصة الامهات وملاحظة سلوك الطفل وتقسيمات الوجه لاكتشاف مرض التوحد مبكرا والذي يظهر بالعادة بين 3شهور و3 سنوات.



ودعا الدكتور العدوان الى ضرورة دعم الابتكار مع الأشخاص المصابين بالتوحد من أجل الحصول على فرص لإعمال حقوقهم وإمكاناتهم.

المصدر - بترا