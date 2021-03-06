وزارة الصحة: وضع أسرة العزل والعناية الحثيثة الخاصة بمرضى كورونا جيد جدا

الوكيل الاخباري -

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قال أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية عمار الشرفا، إن وضع أسرة العزل، وأسرة العناية الحثيثة، المختصة في استقبال مرضى فيروس كورونا المستجد جيدة جدا.وتحدث الشرفا لـ"المملكة"، عن وجود دراسات تشير إلى عدم استقرار الوضع الوبائي في شهر آذار/مارس.ووصل إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها ليوم الجمعة إلى 1599، بنسبة إشغال 35%، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها 415، بنسبة إشغال 40%.وعن المستشفيات الميدانية الخاصة بمرضى كورونا، أوضح الشرفا أنها لا تستقبل المرضى مباشرة، بل يتم تحويلهم من قبل المستشفيات الأخرى." يوجد في مقر الوزارة غرفة لإدارة الأسرة، يتم تنسيق المرضى بحسب الموقع الجغرافي للمستشفى المعني (...) يشخص المريض ويتم التقييم والتنسيق مع غرفة العمليات، وينقل إما عن طريق الإسعاف التابعة لوزارة الصحة أو عن طريق الدفاع المدني"، بحسب الشرفا.