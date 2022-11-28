الإثنين 28-11-2022
الوكيل الاخباري

الصفاوي : مبادرة لتأهيل أقدم دار سينما في الأردن

تخريج المشاركين في برنامج أبدِع التدريبي لعام 2022

الدولار يقود ارتفاعا جماعيا للعملات في مصر

رئيس هيئة الأركان يسلم الشهادات لخريجي ضباط فرسان المستقبل

هذا ما فعله حارس الأرجنتين لتجاوز صدمة مباراة السعودية !

حداد : اللون والطعم لا يكفيان لتحديد ما إذا كان زيت الزيتون أصليا

إيرلندا تغرم ميتا 265 مليون يورو لاختراقها بيانات المستخدمين

مفاجأة غير سارة لعشاق منتخب البرتغال قبل مباراة اليوم !

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب بمصر

رئيسة الحكومة التونسية تصل إلى الجزائر

الإثنين، 28-11-2022 10:29 م

الصفاوي : مبادرة لتأهيل أقدم دار سينما في الأردن

fff


الوكيل الاخباري - نفذ طلبة الجامعة الهاشمية و كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث اليوم الاثنين، بالتعاون مع القوات المسلحة- الجيش العربي، ووزارة السياحة والآثار وبلدية الصفاوي، مبادرة إعادة تأهيل وتنظيف أقدم سينما في الأردن والتي أنشئت مع نهاية 1932 في محطة الصفاوي التي أقيمت ضمن خط البترول الموصل بين كركوك وحيفا.

وقام الطلبة بأعمال التنظيف وإزالة الأعشاب والأتربة المتراكمة بالسينما وجمع كافة الأفلام والوثائق التي حملت الكثير من المعلومات حول العديد من الأفلام التي كانت تعرض وآنذاك .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

تخريج المشاركين في برنامج أبدِع التدريبي لعام 2022

11202261900462472353

رئيس هيئة الأركان يسلم الشهادات لخريجي ضباط فرسان المستقبل

11202219111620822124992

حداد : اللون والطعم لا يكفيان لتحديد ما إذا كان زيت الزيتون أصليا

1120222482037686025868

الإدارة المحلية تطلب من البلديات اتخاذ الاحتياطات لمواجهة حالة الطقس غدا

الدفاع المدني 2

الامن العام : وفاة طالبة مدرسة واصابة شقيقتها بحادث دهس بالموقر

82022818437794142076

بلدية مأدبا تشارك باجتماع شبكة مدن أوروبا والبحر الأبيض المتوسط للفسيفساء

أخبار متعلقة
272738_20_1611823825

التربية تشكل غرفة عمليات لمتابعة جاهزية المدارس في الشتاء