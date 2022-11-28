الصفاوي : مبادرة لتأهيل أقدم دار سينما في الأردن

الوكيل الاخباري - نفذ طلبة الجامعة الهاشمية و كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث اليوم الاثنين، بالتعاون مع القوات المسلحة- الجيش العربي، ووزارة السياحة والآثار وبلدية الصفاوي، مبادرة إعادة تأهيل وتنظيف أقدم سينما في الأردن والتي أنشئت مع نهاية 1932 في محطة الصفاوي التي أقيمت ضمن خط البترول الموصل بين كركوك وحيفا.



وقام الطلبة بأعمال التنظيف وإزالة الأعشاب والأتربة المتراكمة بالسينما وجمع كافة الأفلام والوثائق التي حملت الكثير من المعلومات حول العديد من الأفلام التي كانت تعرض وآنذاك .

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