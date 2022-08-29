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الإثنين، 29-08-2022 12:56 م

الصفدي يثمن دعم النرويج للأردن في مواجهة عبء اللجوء السوري

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الوكيل الإخباري - ثمن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، دعم النرويج للأردن في مواجهة عبء اللجوء السوري إلى المملكة.

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واعتبر الصفدي خلال تصريحات صحفية مشتركة مع نظيرته النرويجية أنيكين هويتفيلد، أن دعم الأردن أساسي خصوصا في المرحلة الحالية التي نشهد فيها تراجع الدعم الدولي للاجئين؛ ما يمثل خطرا على حق هؤلاء اللاجئين في العيش بكرامة وتلبية احتياجاتهم المعيشية، حيث بحثا ملف الأزمة السورية وجهود التوصل إلى حلها وقضية اللاجئين.


كما ثمن، موقف النرويج للقضية الفلسطينية، قائلا: "للنرويج موقف واضح في دعم حل الدولتين ودعم الاقتصاد الفلسطيني".


وقدمت النرويج العام الحالي نحو 124 مليون دولار دعم مالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) على مدى الأربع سنوات المقبلة، وفقا للصفدي.


وبين، أن فترة ترؤس النرويج للجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني اقتصاديا كان لها دور فعال من خلال تنسيق المساعدات الدولية وإظهار الحاجة لتقديم العون الذي يحتاجه الاقتصاد الفلسطيني لينمو بشكل مستمر ولتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.


وقال، إنّ اللقاء والنقاشات اليوم (الاثنين) أكدت الحرص المشترك للبلدين على أن يستمرا في العمل معا من أجل تطوير العلاقات المتينة التي تربط المملكتين.
وأشار، إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والنرويج تعود لأكثر من 60 عاما؛ حيث إنّ التواصل خلال هذه الفترة والتنسيق والتعاون مستمرا.


وبين، أنه بحث مع هويتفيلد آفاق توسعة التعاون عبر مشاريع يمكن أن يستمر البلدان بها أو أن يبدآها، ومشروع صحارى الذي تدعمه النرويج منذ 2017، هو مشروع نموذجي للتشجير وإيجاد فرص العمل في منطقة العقبة، وهنالك تعاون في مجال الدفاع ومحاربة الإرهاب وهو تعاون منهجي ومستمر أيضا.


 




 

 


 

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