الضمان الاجتماعي: إيقاف تحويل الرواتب التقاعدية على الحسابات البنكية للوكلاء اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه تقرر إيقاف تحويل الرواتب على حسابات الوكلاء الحاصلين على وكالات عدلية من المتقاعدين اعتباراً من نهاية الشهر الحالي آب 2021.ودعت المؤسسة المتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم من خلال الوكلاء تزويدها بأرقام حساباتهم البنكية (الآيبان) من خلال خدمة آيبانك عبر القنوات المتاحة للخدمة في بنوكهم وذلك قبل تاريخ 2021/8/18.وأوضحت المؤسسة بأنها قامت بإيقاف اعتماد الوكالات العدلية التي تتيح تحويل الرواتب التقاعدية لحسابات الوكلاء اعتباراً من 1/1/ 2016 ، فيما تستمر باعتماد تلك الوكالات لغايات متابعة إجراءات صرف الحقوق التأمينية والتوقيع على كافة القرارات الصادرة عن المؤسسة.