الضمان لـ الوكيل : تقديم طلبات الاستفادة من السلف مستمر

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، شامان المجالي ، أن (30) ألف عامل من المؤمّن عليهم في القطاع الخاص عدد الذين تقدّموا لطلبات الاستفادة من الحزمة الجديدة من برامج الضمان الاجتماعي التي تم إطلاقها بموجب البلاغ رقم (30) لسنة 2021 " تمكين اقتصادي 2" ، حتى لحظة كتابة الخبر .

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ولفت المجالي، الإثنين، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن (3) آلاف متقاعد من الضمان تقدموا لغايات الحصول على سلف المتقاعدين ، لافتا أن هنالك إقبالا متزايدا على طلبات الاستفادة من البرنامج، منذ بدء استقبال الطلبات والذي بدأ أمس الأحد.

وعن موعد الانتهاء من استلام الطلبات ، قال " تقديم الطلبات مستمر ، ولا يوجد وقت محدد لانتهاء استلام طلبات الاستفادة من البرنامج".

وكانت المؤسسة بيّنت في وقت سابق، أن الحزمة الجديدة شملت توسعاً في برنامج تمكين اقتصادي ٢ حيث تم زيادة سقف السلفة الممنوحة على حساب تعويض الدفعة الواحدة للعاملين في القطاعات والمنشآت الأقل تضرراً بالجائحة ممن لا تزيد أجورهم المشمولة بالضمان على (1500) دينار لتصبح (350) دينار بدلاً من (200) دينار.