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الإثنين، 22-03-2021 02:52 م

قبل شهر رمضان المبارك

دفعة مقدمة من رواتب متقاعدي الضمان الأربعاء

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزهـا الإعلامي وصل "الوكيل الإخباري" بأن الرواتب التقاعدية لشهر آذار الجاري ستكون في الحسابات البنكية للمتقاعدين يوم الاربعاء القادم الرابع والعشرون من هذا الشهر.

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كما بينت المؤسسة بأنها ستقوم بتحويل دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي عن شهر نيسان المقبل قبل حلول شهر رمضان المبارك لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم في الشهر الفضيل.

 

واوضحت بأن مقدار الدفعة سيكون بواقع (25%) من صافي الراتب التقاعدي بحد أعلى (250) دينار في حين سيتم صرف (50%) من الراتب الصافي للورثة المستحقين ولورثة المتقاعدين.

 

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