الضمان يتيح دفع مستحقات المنشآت والأفراد عبر خدمة “CLIQ” وبدون أية رسوم

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للأفراد والمنشآت دفع المستحقات المترتبة عليهم للضمان الاجتماعي دون ترتيب أية رسوم أو عمولات على عمليات الدفع.



وأوضحت المؤسسة بأن خدمـة التحويل الفوري "CLIQ" والتي تم تنفيذها بالشراكة مـع "UWallet"؛ أصبحت جاهزة للاستخدام اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 29 أيار، حيث أنه بإمكان الشخص أو المنشأة الراغبة في تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم من خلال هذه القناة الدخول إلى حساباتهم على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة ومن ثم الدخول على أيّ من الخدمات التالية: "تسديد اشتراكات المنشأة" أو "تسديد دفعات مستحقة" أو خدمة "تسديد ذمم مدينة أخرى" وبالنسبة للأفراد إما الدخول على "خدمات المنتسبين اختيارياً" ومن ثم اختيار خدمة "تسديد اشتراكات اختياري" أو اختيار خدمة "تسديد دفعات مستحقة" أو "ذمم مالية للأفراد" ومن ثم اختيار المستحقات التي يرغب في تسديدها ومن ثم الضغط على أيقونة "CLIQ"، وبعد ذلك إدخال اسم الحساب أو رقم الهاتف المسجل في خدمة "CLIQ" ومن ثم إجازة العملية من خلال القنوات التي يتيحها البنك للخدمة.



وبينت المؤسسة بأن إطلاق هذه الخدمة يندرج ضمن توجيهاتها لتنويع آليات دفع مستحقات الضمان الاجتماعي وذلك بشكل مجاني وبما يمكّن من دفع مستحقات الضمان الاجتماعي بكل سهولة ويسر.

اضافة اعلان