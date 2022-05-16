الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 05:01 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحياري والأزايدة

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الحياري بوفاة نوفة مصطفى الحليق، أرملة المرحوم عبدالرزاق بزبز الحياري، ووالدة النائب السابق خالد عبدالرزاق بزبز الحياري، وإلى عشيرة الفساطلة بوفاة الممرضة منال خلدون الفساطلة الأزايدة، ابنة الإعلامي خلدون الفساطلة الأزايدة.

وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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