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الأحد، 18-10-2020 10:31 ص

العايد: الحكومة تمتلك الشجاعة للتراجع عن أي قرار

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الوكيل الإخباري- صرح وزير الدولة لشؤون الاعلام علي العايد، اليوم الاحد، أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات تنسيقية لتقييم الوضع الوبائي في المملكة.

وقال العايد، في تصريحات صحفية، إن علينا مسؤولية تشاركية سواء الاعلام أو الحكومة أو المواطن، مطالبا الجميع بالتقييد بالإجراءات الوقائية.

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وأشار إلى أن الحالات لم تعد أرقاما بل أسماء نراها في بيوت الأردنيين، مما يترتب على الجميع المسؤولية بحق انفسنا من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.


واضاف أنه علينا أن نصبر حتى يتوفر لقاح لكورونا، معتقدا أنه من شجاعة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد حتى نلتقي فيما بعد.


وبين، أن الحكومة ستكون صادقة وشفافة لأبعد حد بكل قرار تتخذه، مشيرا إلى أن الحكومة تمتلك الشجاعة للتراجع عن أي قرار؛ وذلك استنادا على المعطيات الصحية والعلمية.


و نوه العايد إلى اعتزازه بكافة الأجهزة الأمنية، قائلا، "أتقدم بالتحية للأجهزة الأمنية على دورها الهام، وان الأردن دولة قانون، وانفاذ القانون من مسؤوليات الحكومة".


ولفت إلى أن الحكومة ستمارس سلطة انفاذ القانون بكافة تفاصيلها، مؤكدا أنه لا وجود لأي مجاملة أو تردد في تطبيق القانون.

 

 


 




 

 


 

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