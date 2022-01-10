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الإثنين، 10-01-2022 05:21 م

العثور على جثة شاب جرفت مركبته مياه السيول في معان - صور

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المتخصصة في مديرية الأمن العام من دفاع مدني وشرطة وقوات درك تعاملت مع بلاغ يفيد بوجود شخص تعرضت مركبته للانجراف بسبب السيول التي شكلتها مياه الامطار في محافظة معان امس.

وبين الناطق الإعلامي انه وبعد عمليات بحث وتفتيش استمرت من مساء يوم الاحد وحتى مساء الاثنين على طول مجرى السيل، وذلك نظراً للطبيعة الجغرافية الصعبة وارتفاع نسبة الطمي التي شكلها السيل كانت عائقا أمام عمليات البحث والتفتيش، لكن حرفية الكوادر المشاركة مكَّنتها من العثور على جثة الشاب محمد سلامة أبو نوير وإخراجها من المياه ومن ثم إخلاؤها إلى المستشفى.

وأشار الناطق الإعلامي الى انه شارك في عمليات البحث والتفتيش عدد كبير من مرتبات الأمن العام وعدد من آليات الدفاع المدني المتخصصة بالإضافة إلى الطائرات المسيرة (drone).

وتتقدم مديرية الأمن العام من أهل الفقيد بأصدق مشاعر العزاء وجميل المواساة ضارعين الى الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

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