العدل: اعتماد 488 طلب خبير جديد أمام المحاكم

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العدل اعتماد 488 طلب خبير أمام المحاكم النظامية في 33 مجالًا؛ ليصبح العدد الكلي 2288 طلبًا معتمدًا منذ حزيران الماضي وحتى الآن، بعد أنَّ استوفت الشروط كافة، واعتمدها مجلس شؤون الخبرة.

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جاء ذلك بعد أنَّ تمَّ اعتماد الخبراء من قِبل المجلس في الوزارة، حيث بدأت عملية التَّقديم الكترونيًا اعتبارًا من 14 حزيران الماضي وما تزال مفتوحة لكل راغب بالتقديم، وستكون الأسماء الجديدة متاحة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل والتي استحدثت أيضًا بريدًا الكترونيًا؛ لاستقبال أيَّة استفسارات متعلقة بالخبرة والرَّد عليها الكترونيًا.



