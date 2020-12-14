نقيب المحامين: لا يمكن أن نتحدى الدولة

الوكيل الإخباري - قال نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، إن النقابة لا يمكن أن تتحدى الدولة، وموقف النقابة دستوري وقانوني بامتياز”، مبينا أن قرارات النقابة الأخيرة، المتعلقة بوقف الترافع في جميع محاكم المملكة على اختلاف أنواعها وتخصصاتها اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الموافق 16/12/2020ولمدة اسبوع، تأتي من باب الحرص على قطاع العدالة.

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واضاف ارشيدات، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن اللجنة الوزارية أخلّت بالاتفاق مع نقابة المحامين لإعادة دراسة أمر الدفاع 21 السبت الماضي، مشيرا أن “ساعتان ونصف من المباحثات في رئاسة الوزراء، لتتفاجأ النقابة أنه لم يتم تنفيذ أي شيء مما اتفق عليه”.



وبين أن “رئيس الوزراء تفاجأ بصدور امر الدفاع 21 دون التشاور مع نقابة المحامين على الرغم من تأكيد وزير العدل لرئيس الوزراء أن النقابة تعلم بجميع تعليمات أمر الدفاع”.



