العموش : لا يمكن للرزاز إصدار أوامر الدفاع

الوكيل الإخباري -بيّن وزير العدل الأسبق إبراهيم العموش ، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال غير قادر على إصدار أوامر الدفاع.



واشار العموش ، في تصريحات صحافية، أن القانون حدد أن "من يصدر الأوامر هو رئيس الوزراء الذي تنطبق عليه الشروط الدستورية".

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وقبل الملك عبدالله الثاني، السبت، استقالة حكومة عمر الرزاز، وكلفه والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.



ونصت المادة 74 من الدستور في فقرتها الثانية على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".



وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر 2020.

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