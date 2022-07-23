السبت 23-07-2022
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السبت، 23-07-2022 05:57 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخصاونة والجريسات والسعود والعيسى

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي  جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الخصاونة بوفاة العميد المتقاعد موفق أحمد الخصاونة، وإلى  عشيرة الجريسات بوفاة إلياس جريسات، وإلى عشيرة السعود بوفاة أمير فالح السعود، وإلى عشيرة العيسى بوفاة تركي مسند العيسى.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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