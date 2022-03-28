الغذاء والدواء : استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان آمن من الناحية الصحية

الوكيل الاخباري - اعتبرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الاثنين، أن استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان "آمن من الناحية الصحية"، متحدثة عن قاعدة فنية كانت "لا تسمح" باستخدامه في هذا المجال.



مدير عام المؤسسة نزار مهيدات قال لـ "المملكة"، إن استخدام "الحليب المجفف في صناعة الألبان هو شيء صحي ولا يوجد أي ضرر في عملية استخدامه والدليل على ذلك أن القاعدة الفنية تتيح استخدام الحليب المجفف في بعض الأغذية مثل الحلويات وبالتالي من الناحية الصحية هو آمن 100%".



مهيدات أشار إلى التزام سابق في "القواعد الفنية الموضوعة كان غير مسموح فيها في تصنيع الألبان وغيرها من المشتقات" باستخدام الحليب المجفف.



وفسر ذلك، بعدة أسباب لـ "حماية الصناعة المحلية من الألبان باستخدام الحليب الطازج ودعم لأصحاب المنشآت المسؤولة عن تربية المواشي والأبقار وأيضا تخصيص الحليب المجفف لبعض المنتجات الغذائية أسوة ببعض الدول الأخرى" .

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