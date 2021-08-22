الغذاء والدواء تؤكد أهمية التوسع في صناعات جديدة بقطاع الأدوية

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات، على ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية، وأهمية التوسع في صناعات جديدة بقطاعات الأدوية لغايات رفد الأسواق المحلية والتصدير.

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وشدد مهيدات، الذي يرأس لجنة التصنيع الدوائي في المملكة، على ضرورة تطبيق أسس التصنيع المعتمدة للصناعة الدوائية من قبل المؤسسة، وتوسيع نطاقها لتشمل المستحضرات الصيدلانية، لتحسين مبيعاتها، لإيصال المنتج الوطني إلى الخارج وتصديره وفقا لمواصفات الدول المصدّر اليها.



وذكر بيان عن المؤسسة اليوم الاحد، ان مهيدات اطلع خلال زيارة ميدانية رافقه فيها وفد من موظفي المؤسسة لشركة وادي الأردن (جوفالي) لإنتاج المستحضرات الصيدلانية والطبيعية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية في ناعور، على واقع الحال في موقع التصنيع.



وأكد على ضرورة تشجيع الصناعات الوطنية ودعمها والخروج برؤية واضحة وشفافة حول آلية عمل هذه الشركة (المصنع)، مشددا على الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.



من جهته، قال المدير المؤسس لشركة جوفالي، محمد شاهين، إن قطاع الصناعات الدوائية هو بمثابة العمود الفقري لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مثنيا على جهود المؤسسة في دعم هذا القطاع، وحرصها على إزالة أية معوقات تواجهه محليا وخارجيا، وخصوصا في ظل الظروف الوبائية السائدة.



ودعا جميع الجهات المعنية الى التعاون وتكثيف الجهود للتعامل معها واتخاذ القرارات المناسبة، بما يضمن إنتاج وتصنيع أدوية ومستحضرات صيدلانية ومكملات غذائية ذات جودة عالية وبسعر مناسب.