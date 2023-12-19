"الغذاء والدواء" تلتقي ممثلي المنشآت السياحية في البترا

الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات خلال لقائه ممثلي المنشآت السياحية في البترا اليوم الثلاثاء، ضرورة الحفاظ على سمعة وجودة الغذاء الأردني في المنشآت الغذائية السياحية.



وأشار إلى أن إقليم البترا أحد النماذج السياحية الناجحة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على تقديم الخدمات الغذائية والصحية المناسبة للمواطنين في اللواء ولزوار المدينة من مختلف أنحاء العالم كجزء لا يتجزأ من الترويج السياحي للمملكة بشكل عام.



ولفت مهيدات أثناء استضافته من قبل سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إلى جهود المؤسسة في تطوير منظومة التفتيش وتعزيز البرامج التوعوية وبرامج الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية السياحية في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصولا لأعلى معايير جودة وسلامة الغذاء، ما يعزز سمعة الغذاء الأردني.

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