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الإثنين، 18-12-2023 06:34 م

بحث آليات التنسيق بين "الغذاء والدواء" والجهات المعنية في الطفيلة

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، سعي المؤسسة المتواصل لتطوير منظومة التفتيش، وتنفيذ الخطط الرقابية والتوعوية على أتم وجه، لتعزيز الأمن الغذائي في الطفيلة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، في قاعة دار محافظة الطفيلة، رؤساء الجهات الرسمية في المحافظة والمجلس الأمني، لبحث آليات العمل والتنسيق المشترك ومتابعة سير تنفيذ الخطط الرقابية، بما يضمن جودة وسلامة الغذاء في المحافظة.

وثمن مهيدات الجهود التي تبذلها كوادر وزارة الإدارة المحلية والأجهزة الأمنية والرسمية في المحافظة، والتعاون المستمر مع المؤسسة لتحقيق الأهداف المشتركة بأعلى معايير التشاركية والعمل بروح الفريق الواحد.

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