الغذاء والدواء توضح بشأن برغر دجاج منتهي الصلاحية



الوكيل الاخباري - أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن المؤسسة رفضت طلبا مقدما من أصحاب العلاقة بتمديد مدة صلاحية كمية من منتج برغر الدجاج، مؤكدا على أنه تم حجز الكمية وإتلافها بالكامل فور ضبطها خلال فترة جائحة كورونا.



وأشار مهيدات إلى أنه تمت دراسة الطلب حسب التعليمات الأصولية الناظمة من قبل لجنة تضم خبراء وفنيي غذاء يمثلون وحدة إدارة المخاطر وقسم المتداول وقسم المواصفات في المؤسسة.



وأضاف، أن المؤسسة أصدرت كتابا بخصوص إتلاف كامل الكمية المتحفظ عليها من المنتج المذكور بتاريخ 16/8/2020 ومحضر إتلاف بتاريخ 12/9/2020 وبمشاركة مندوبين من ضريبة الدخل والمبيعات وديوان المحاسبة ، رغم ظروف جائحة كورونا والظروف الاستثنائية التي شهدها الأردن والعالم خلالها.



ولفت مهيدات إلى أن مدة صلاحية وثباتية المنتج (12) شهرا وفقا للشروط العلمية إلا أنه تم تخفيضها إلى مدة أقصر بناء على طلب سلسلة المطاعم.

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