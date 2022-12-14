جامعة الطفيلة التقنية تتحول الى التعليم عن بعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر عطوفة الأستاذ الدكتور عمر نواف المعايطة رئيس جامعة الطفيلة التقنية تحويل جميع محاضرات يومي السبت والأحد لطلبة البكالوريس والدراسات العليا عن بعد إلكترونياً، مؤكداً إن الإمتحانات سيتم تأجيلها لإشعار آخر يتم ترتيبه من خلال رؤساء الاقسام.



كما قرر ان يكون دوام الموظفين والإداريين كالمعتاد الساعه الثامنة والنصف صباحاً ولا تغيير عليه.



وجاءت تلك القرارات حرصاً من إدارة الجامعة، وحفاظاً على سلامة الطلبة، وفق اعلان الجامعة عبر صفحتها على الفيسبوك .

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