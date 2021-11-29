الغذاء والدواء: نُشجع انتاج دواء كورونا محلياً

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، اليوم الأثنين إنها تشجع على تصنيع دواء فايزر " Paxlovid" محليا .

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واكدت لـ "الوكيل الإخباري" أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تشجع الشركات المحلية للمبادرة بنقل التكنولوجيا أو الانتاج التعاقدي وتدعم المؤسسة الشركات المحلية وتعطيها الاستشارة ان لزم والاولوية وكافة التسهيلات الممكنة حيث ان التشريعات في المؤسسة تسمح بعملية الانتاج التعاقدي أو النقل التكنولوجي.



وأضافت أن عملية التصنيع لا تتطلب خطوط انتاجية خاصة وخطوط الانتاج اللازمة لتصنيع هذا الدواء معتمدة لدى المصانع المحلية وحاصلة على شهادات التصنيع الجيد GMP

وبينت أن دواء فايزر " Paxlovid" وهو عبارة عن مضاد فيروسي (Anti-viral) يعطى بشكل اقراص عن طريق الفم يعمل كمثبط لانزيمات البروتييز مما يمنع تكاثر الفايروس وعلاج الكورونا.



شركة فايزر قدمت هذا الدواء لاجازة الاستخدام الطارىء في الولايات المتحدة الامريكية ولم تحصل عليها حتى تاريخه ولم يتم تقديم طلب الاجازة الطارئة لهذا الدواء لدينا وفق المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

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