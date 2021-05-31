' الفطر الأسود ' خوف جديد يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - يشهد العالم انتشارا واسعا لأمراض عدة تشكل خطرا على صحة البشرية، مما يساهم في ر فع وتيرة المخاوف بالعالم بشأن تلك الأمراض.

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وعلى إثر ذلك، تصدر وسم " الفطر الأسود " اليوم الإثنين منصة تويتر .



وتداول نشطاء أخبار عدة حول مرض الفطر الأسود بحسب رصد " الوكيل الإخباري "، لافتين أن العالم مازال يعاني من فيروس كورونا و متحوراته ولا حيلة لاستقبال أمراض جديدة ، على حدّ تعبيرهم .



ويعد الفطر الأسود عدوى نادرة، حيث تتكون نتيجة التعرض للعفن، ويوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة ، علما أنه يهدد الأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة.



وأعلنت مصر اليوم عن اكتشاف 7 إصابات بالفطر الأسود .



هل كان فيه مرضى #الفطر_الاسود قبل ظهور #كورونا_الهند وهل كانت بنفس الاعراض ولماذا لم يسلط عليها الضوء كمرض فتاك قبل ذلك ، ولماذا الان فجأة الاعلان ان الفطر الاسود موجود فى الحياه اليومية فى باسكت الزبالة فى الزرع فى البصل فى البلكونة ، كنا عايشين حياتنا عادى ومكناش بنتصاب به May 31, 2021

من المسؤول عن نقل الفطر الاسود من الهند الى الشرق الاوسط،!!؟ — إبراهيم الشدوي (@ibrahimalshadaw) May 31, 2021

هذا غير الفطر الاسود بعد

متى تنتهي الحياة ونرتاح — محمد الحربي - #الحرية_لنازا (@psrk110) May 31, 2021





الفطر الأصفر.. موجود في الزواحف ويثير الرعب بعد الفطر الأسود والأبيض لدى مرضى كورونا هذي بعض المعلومات عن الفطر الاسود و الابيض و الاصفر.الفطر الأصفر.. موجود في الزواحف ويثير الرعب بعد الفطر الأسود والأبيض لدى مرضى كورونا https://t.co/uoUDZGxyPs via @AJArabic May 31, 2021

عااااااااااجل

الهند تعلن وفاة أول مصاب بالفطر الأصفر — روزم أوجاع (@muhbirati) May 31, 2021

لا لو لا سامح الله فيه الفطر الاسود و سببت له انتفاخ في العين معناه ان المرض ممكن يتفاقم و يوصل للمخ وقتها بتلاقيه في العناية المركزة لأنه المفروض الحين يروح يستشير الدكتور لأن المرض لو فيه ممكن يتفاقم لكن لما يروح عند الدكتور بدري يقدر يلحق نفسه عشان كذا انا اقول له — Omar (@Omar21053256) May 31, 2021

بلاوى الكورتيزون ابتدأت تظهر في الفطر الاسود أو غرغرينة الانسجة الرخوة.

حذرنا منه ولم يستمع أحد — mahmoud Mohammed agamia (@aga_mahmoud) May 30, 2021