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الإثنين، 31-05-2021 11:22 ص

' الفطر الأسود ' خوف جديد يتصدر تويتر

اسود


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - يشهد العالم انتشارا واسعا لأمراض عدة تشكل خطرا على صحة البشرية، مما يساهم في ر فع وتيرة المخاوف بالعالم بشأن تلك الأمراض.

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وعلى إثر ذلك، تصدر وسم " الفطر الأسود " اليوم الإثنين منصة تويتر .


وتداول نشطاء أخبار عدة حول مرض الفطر الأسود بحسب رصد " الوكيل الإخباري "، لافتين أن العالم مازال يعاني من فيروس كورونا و متحوراته ولا حيلة لاستقبال أمراض جديدة ، على حدّ تعبيرهم .


ويعد الفطر الأسود عدوى نادرة، حيث تتكون نتيجة التعرض للعفن، ويوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة ، علما أنه يهدد الأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة.


وأعلنت مصر اليوم عن اكتشاف 7 إصابات بالفطر الأسود . 

 






 




 

 


 

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